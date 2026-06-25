В Баку прошел турнир Gələcəyə Doğru по прыжкам в воду - ФОТО

В Бакинском дворце водных видов спорта прошел турнир Gələcəyə Doğru по прыжкам в воду.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию плавания Азербайджана (ФПА), соревнования были организованы при поддержке федерации.

В турнире, прошедшем в напряженной и интересной борьбе, приняли участие 23 спортсмена. Они выступили в разных возрастных категориях.

Главная цель соревнований - повышение интереса к прыжкам в воду в Азербайджане, обеспечение массовости этого вида спорта и выявление перспективных спортсменов.

Победителям и призерам были вручены медали, дипломы и сертификаты ФПА.

Победители и призеры турнира:

Начальная группа, мальчики, 1 м:

Тамерлан Аливердиев

Мурад Исмаилзаде

Тимур Кардаш

Начальная группа, девочки, 1 м:

Аиша Халил

Алексия Самедова

Мила Самофал

Мальчики до 10 лет и младше, 1 м:

Магомед Гусейнов

Акрам Ахмедов

Акрам Исмаилзаде

Девочки до 10 лет и младше, 1 м:

Мехри Агаева

София Агаева

Марьям Бегова

Мальчики до 10 лет и младше, 3 м:

Магомед Гусейнов

Акрам Ахмедов

Девочки до 10 лет и младше, 3 м:

Мехри Агаева

София Агаева

Марьям Бегова

Девочки 11 лет и старше, 1 м:

Айла Гусейнова

Алиса Гаджиева

Суада Тахир

Мальчики 11 лет и старше, 3 м:

Таир Максудлу

Девочки 11 лет и старше, 3 м:

Айла Гусейнова

Алиса Гаджиева

Суада Таир

Прыжки с платформы, мальчики 11 лет и старше:

Максуд Таирли