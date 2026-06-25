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В Баку прошел турнир Gələcəyə Doğru по прыжкам в воду - ФОТО

Плавание
Новости
25 Июня 2026 12:52
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В Баку прошел турнир Gələcəyə Doğru по прыжкам в воду - ФОТО

В Бакинском дворце водных видов спорта прошел турнир Gələcəyə Doğru по прыжкам в воду.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию плавания Азербайджана (ФПА), соревнования были организованы при поддержке федерации.

В турнире, прошедшем в напряженной и интересной борьбе, приняли участие 23 спортсмена. Они выступили в разных возрастных категориях.

Главная цель соревнований - повышение интереса к прыжкам в воду в Азербайджане, обеспечение массовости этого вида спорта и выявление перспективных спортсменов.

Победителям и призерам были вручены медали, дипломы и сертификаты ФПА.

Победители и призеры турнира:

Начальная группа, мальчики, 1 м:
Тамерлан Аливердиев
Мурад Исмаилзаде
Тимур Кардаш

Начальная группа, девочки, 1 м:
Аиша Халил
Алексия Самедова
Мила Самофал

Мальчики до 10 лет и младше, 1 м:
Магомед Гусейнов
Акрам Ахмедов
Акрам Исмаилзаде

Девочки до 10 лет и младше, 1 м:
Мехри Агаева
София Агаева
Марьям Бегова

Мальчики до 10 лет и младше, 3 м:
Магомед Гусейнов
Акрам Ахмедов

Девочки до 10 лет и младше, 3 м:
Мехри Агаева
София Агаева
Марьям Бегова

Девочки 11 лет и старше, 1 м:
Айла Гусейнова
Алиса Гаджиева
Суада Тахир

Мальчики 11 лет и старше, 3 м:
Таир Максудлу

Девочки 11 лет и старше, 3 м:
Айла Гусейнова
Алиса Гаджиева
Суада Таир

Прыжки с платформы, мальчики 11 лет и старше:
Максуд Таирли

İdman.Biz
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