В Баку прошел турнир Gələcəyə Doğru по прыжкам в воду - ФОТО

В Бакинском дворце водных видов спорта прошел турнир Gələcəyə Doğru по прыжкам в воду.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию плавания Азербайджана (ФПА), соревнования были организованы при поддержке федерации.
В турнире, прошедшем в напряженной и интересной борьбе, приняли участие 23 спортсмена. Они выступили в разных возрастных категориях.
Главная цель соревнований - повышение интереса к прыжкам в воду в Азербайджане, обеспечение массовости этого вида спорта и выявление перспективных спортсменов.
Победителям и призерам были вручены медали, дипломы и сертификаты ФПА.
Победители и призеры турнира:
Начальная группа, мальчики, 1 м:
Тамерлан Аливердиев
Мурад Исмаилзаде
Тимур Кардаш
Начальная группа, девочки, 1 м:
Аиша Халил
Алексия Самедова
Мила Самофал
Мальчики до 10 лет и младше, 1 м:
Магомед Гусейнов
Акрам Ахмедов
Акрам Исмаилзаде
Девочки до 10 лет и младше, 1 м:
Мехри Агаева
София Агаева
Марьям Бегова
Мальчики до 10 лет и младше, 3 м:
Магомед Гусейнов
Акрам Ахмедов
Девочки до 10 лет и младше, 3 м:
Мехри Агаева
София Агаева
Марьям Бегова
Девочки 11 лет и старше, 1 м:
Айла Гусейнова
Алиса Гаджиева
Суада Тахир
Мальчики 11 лет и старше, 3 м:
Таир Максудлу
Девочки 11 лет и старше, 3 м:
Айла Гусейнова
Алиса Гаджиева
Суада Таир
Прыжки с платформы, мальчики 11 лет и старше:
Максуд Таирли