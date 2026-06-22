Всего две на всю страну: путь азербайджанских спортсменок в артистическом плавании – ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ

В связи со сменой руководства Федерации плавания Азербайджана артистическое плавание в стране переживает период перестройки. Из прежнего состава команды остались всего две спортсменки. Несмотря на то что раньше они тренировались в коллективе побольше, сейчас девушки продолжают работать вдвоем. Любовь к этому спорту не позволила им оставить занятия. Не зря тренер называет их "самыми сильными".

Одна из этих синхронисток – Эмилия Мамедли. Она занимается артистическим плаванием уже десять лет. В секцию ее привели родители, увидев объявление о наборе во Дворце водных видов спорта, куда брат девочки ходил на плавание.

"На первой тренировке я плакала, так как была совсем маленькой. Но потом полюбила артистическое плавание. Мне нравится процесс постановки программ, выступления и вообще то, что наш вид спорта такой эмоциональный и грациозный", - рассказывает 15-летняя спортсменка в беседе с İdman.Biz.

Когда прежняя команда распалась, Эмилия даже не думала уходить из спорта. Она продолжила тренироваться, не теряя надежды на возвращение к полноценной работе. Теперь, когда ситуация постепенно стабилизировалась, ее главная мечта – выступать на международных соревнованиях и занимать призовые места.

Ее партнерша по дуэту Таира Гусейнова тоже не была готова расстаться с артистическим плаванием и продолжала тренироваться ради собственного развития. Изначально Таира собиралась заниматься просто плаванием, но родители узнали о секции артистического плавания и записали ее туда, когда ей было семь лет. Тогда девочка почти ничего не знала об этом виде спорта, однако со временем его полюбила.

"Наши программы выглядят очень красиво. А самым сложным в обучении было начать надолго задерживать дыхание под водой. Но постепенно все навыки приходят, и вместе с ними появляется уверенность", - делится Гусейнова.

Сегодня обе синхронистки выступают как с сольными программами, так и в паре. Однако признаются, что в дуэте чувствуют себя гораздо комфортнее. "Вдвоем не так страшно", - почти одновременно говорят девушки.

"Под водой мы словно чувствуем одно и то же. Когда понимаешь, что ты не одна, это придает сил", – добавляет Таира Гусейнова.

Сейчас во Дворце водных видов спорта открыт набор в секцию артистического плавания. Обе спортсменки надеются, что совсем скоро на тренировках станет больше новых лиц и единомышленников, которые вдохнут в этот красивый вид спорта новую жизнь.

Фото: Ислам Атакишиев