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Баку примет конференцию Европейской федерации водных видов спорта

Плавание
Новости
19 Июня 2026 12:56
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Баку примет конференцию Европейской федерации водных видов спорта

В Баку пройдет конференция European Aquatics (Европейская федерация водных видов спорта).

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие будет организовано совместно Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Федерацией плавания Азербайджана.

В столице Азербайджана соберутся руководители национальных федераций из различных стран Европы. Участники конференции обсудят вопросы развития водных видов спорта, обменяются опытом и рассмотрят перспективные международные проекты.

Особый статус мероприятию придает тот факт, что в 2026 году Баку носит звание Всемирной спортивной столицы.

Конференция состоится 10 октября и станет одной из крупнейших международных встреч в сфере водных видов спорта, проводимых в Азербайджане.

Организаторы отмечают, что проведение форума будет способствовать укреплению международного спортивного сотрудничества, а также повышению авторитета страны в плавании и других водных дисциплинах.

İdman.Biz
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