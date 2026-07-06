Федерация плавания Азербайджана вручила сертификат рекордсмену Джамилю Алиеву.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию плавания Азербайджана, житель Губы был приглашен в федерацию после того, как обновил собственный рекорд, проплыв 13 часов без перерыва в преддверии 103-й годовщины со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Соответствующий сертификат и подарки от имени федерации Алиеву вручил генеральный секретарь Октай Атаев.

Напомним, ранее, в марте, Джамиль Алиев установил рекорд Азербайджана, проплыв 10 часов без перерыва.

Оба рекорда были официально зарегистрированы Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Федерацией плавания Азербайджана.