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Азербайджанский пловец вышел в финал чемпионата Европы U-18

Плавание
Новости
8 Июля 2026 19:22
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Азербайджанский пловец вышел в финал чемпионата Европы U-18

Представитель сборной Азербайджана Сулейман Исмаилзаде пробился в финал чемпионата Европы по плаванию среди спортсменов до 18 лет.

Как сообщает İdman.Biz, турнир проходит 7-12 июля в немецком Мюнхене. Исмаилзаде успешно преодолел квалификацию на дистанции 1500 метров вольным стилем, показав результат 15:37.48. Финальный заплыв с его участием состоится завтра.

Кроме выхода в финал, азербайджанские пловцы за первые два дня соревнований обновили сразу четыре личных рекорда.

Егор Майницкий улучшил свои лучшие результаты на дистанциях 50 метров брассом (30.37) и 200 метров комплексным плаванием (2:07.55). Марьям Джавадова установила новый личный рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем (27.66), а Фархад Ширмамедли показал лучший результат в карьере на дистанции 1500 метров вольным стилем - 16:12.25.

Отметим, что сборную Азербайджана на чемпионате Европы представляют семь спортсменов: Анастасия Гнусина, Фархад Ширмамедли, Мехри Абдуррахманлы, Марьям Джавадова, Октай Гусейнов, Сулейман Исмаилзаде и Егор Майницкий. Главный тренер команды - Лука Габрило.

İdman.Biz
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