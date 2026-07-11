Екатерина Матвиенко: “Хочу пустить корни артистического плавания в Азербайджане” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

В бакинском Дворце водных видов спорта продолжается набор в секцию по артистическому плаванию. Несмотря на то, что этот вид спорта завораживает миллионы зрителей по всему миру своей красотой и зрелищностью, в Азербайджане о нем пока знают немногие.

Чтобы возродить артистическое плавание в стране, Федерация плавания Азербайджана пригласила российского специалиста Екатерину Матвиенко. В интервью İdman.Biz она рассказала о нынешнем состоянии артистического плавания в стране, особенностях этого направления, тренировочном процессе и целях, которые ставит перед собой.

– Каким вы застали артистическое плавание в Азербайджане, когда приехали?

– На самом деле этот вид спорта здесь существует далеко не первый год. Просто несколько лет назад специалист, который основал его в Азербайджане, уехал. Долгое время у девочек не было тренера. В итоге из всей команды остались только две самые сильные, самые терпеливые спортсменки. Эти девочки уже взрослые, из-за отсутствия тренера – многое было упущено. Нам с ними предстоит работать над очень многим, но мы не сдаемся.

– Девочки выступают в дуэте?

– Да, но могут и как солистки. Все зависит от того, сколько программ мы планируем подготовить к соревнованиям. Если понимаю, что лучше сосредоточиться на дуэте, то основной упор делаю на него. Дисциплина дуэта входит в олимпийскую программу в отличие от соло. Однако для солисток также проводятся различные кубки и чемпионаты.

– Планируются ли соревнования в ближайшее время?

– У нас есть планы поехать в Европу. Пока ждем подтверждения от принимающей стороны. Очень надеемся, что в ноябре сможем принять участие в Открытом чемпионате Венгрии.

– Сейчас идет набор новых спортсменок?

– Конечно. В принципе меня и пригласили в Азербайджан с этой целью. А я согласилась, так как работать с детьми – одна из моих сильных сторон. Люблю заниматься с теми, кто только начинает. Нравится видеть, как ребенок приходит на первые тренировки, а спустя какое-то время влюбляется в этот вид спорта. Пока младших всего две, но недавно записались еще две – они должны прийти на следующей неделе.

– Что может останавливать родителей от того, чтобы отдать ребенка в артистическое плавание?

– Это очень тяжелый вид спорта, который требует полной отдачи. Если говорить о профессиональном уровне, то со временем приходится чем-то жертвовать, иногда даже учебой. Не все семьи готовы к такому.

Также я слышала, что некоторые переживают из-за того, что у девочек будут широкие плечи. Но это неправда. Наш спорт очень разнообразный. Девочки работают не только руками, но и ногами, поэтому тело формируется гармонично и пропорционально. Считаю синхронное плавание очень женственным и красивым видом спорта. Оно развивает не только физические данные, но и артистизм, чувство ритма, характер. Объединяет плавание, гимнастику, акробатику, хореографию и танец. Главная проблема в Азербайджане заключается в том, что о нашем виде спорта пока просто мало знают.

– А с какого возраста лучше начинать заниматься?

– Лично я считаю, что оптимальный возраст – шесть-семь лет, не раньше. Хотя многие работают с детьми уже с пяти лет. В этом возрасте им хочется играть, поэтому предпочитаю начинать чуть позже. Самый простой базовый элемент – группировку – девочки обычно осваивают примерно через полтора месяца занятий.

– Как проходят тренировки у синхронисток?

– Наши тренировки делятся на две части: в зале и в воде. Сначала занимаемся на суше. Разминаем все основные группы мышц, суставы, уделяем внимание шпагатам, мостикам, растяжке стоп и коленей. Старшие девочки выполняют более сложные силовые упражнения – так называемую подкачку. Затем переходим в бассейн. Сначала идет разминка: примерно час девочки занимаются спортивным плаванием. После этого переходим к основной части тренировки – отрабатываем элементы.

Развитие должно проходить планомерно. Если шестилетнего ребенка на первой тренировке посадить на шпагат, то на следующее занятие он просто не придет. Поэтому все вводится постепенно. Чем дольше ребенок занимается, тем больше становится нагрузка.

– Когда ребенок приходит к вам, он уже должен уметь плавать?

– Было бы идеально, но так бывает не всегда. Если ребенок не умеет плавать, я сама его обучаю.

Сейчас не делаю большой акцент именно на спортивном плавании. Для меня важнее, чтобы ребенок научился работать с дыханием в воде, уверенно держаться в бассейне и лежать на спине. Мне кажется, именно после того, как ребенок начинает спокойно лежать на спине, исчезает страх воды. Затем постепенно переходим к изучению базовых элементов, различных гребков, группировки.

– Как синхронисткам удается так долго задерживать дыхание под водой?

– Все начинается с малого. Сначала дети делают пять гребков кролем без воздуха, затем проплывают под водой десять метров брассом, потом пятнадцать, двадцать пять. Сейчас мои спортсменки спокойно проплывают под водой пятьдесят метров дельфином, выполняют упражнения с работой ног и могут около 35 секунд выполнять связку под водой. Объем легких увеличивается постепенно. При этом сейчас существуют ограничения: по правилам связка на задержке дыхания с интенсивной работой рук и ног не должна превышать одну минуту. Физиологически это очень тяжело. Во время интенсивной работы мышцы быстро расходуют кислород, поэтому организм начинает уставать буквально за считанные секунды.

– А как отрабатываются элементы, которые девочки выполняют в воде?

– Некоторые элементы сначала можно изучить на суше, а затем перенести в воду. Но все, что связано с положением вниз головой, отрабатывается только в бассейне. При желании тренер может сам зайти в воду и показать движение, но это необязательно.

Обычно к элементам вниз головой девочки подходят примерно через восемь-десять месяцев тренировок при занятиях три раза в неделю. К этому времени они уже умеют плавать разными способами, выполнять повороты, кувырки и хорошо чувствуют свое тело.

Что же касается выбросов, “верхняя” спортсменка, которая выполняет прыжок, отдельно занимается акробатикой. Раз в неделю девочки тренируются с профессиональным акробатом, и все сложные элементы сначала осваиваются в зале. А работа спортсменок, которые выполняют выброс, полностью отрабатывается уже в воде. У каждой своя задача. Верхней обычно становится самая легкая или координированная девочка.

– И напоследок: какова ваша главная цель в Азербайджане?

– Главная цель на этот год – сделать синхронное плавание максимально известным в стране, чтобы вместо четырех спортсменок у нас были три полноценные группы по десять-двенадцать человек.

Хочу, чтобы этот вид спорта стал популярным и конкурентным, чтобы девочки стремились попасть в сборную Азербайджана, представляли страну на международных соревнованиях, знакомились с уровнем других спортсменок и получали дополнительную мотивацию. Сейчас для меня самое важное – пустить корни этого вида спорта в Азербайджане, чтобы детям и их родителям хотелось приходить на тренировки и оставаться в артистическом плавании.

– Думаете, это возможно достичь уже в этом году?

– Я очень в это верю. Конечно, многое зависит не только от меня. Должно совпасть множество факторов, поэтому важно запастись терпением. Все начинается с малого. Капля за каплей – и однажды получится океан. Главное – не останавливаться. Если человек теряет мотивацию, значит, желание было недостаточно сильным.