Сборная Азербайджана по прыжкам в воду завоевала четыре медали на Sofia Diving Cup - ФОТО

Юношеская сборная Азербайджана по прыжкам в воду успешно выступила на турнире Sofia Diving Cup в Болгарии.

Как сообщает İdman.Biz, в Софии наши представители завоевали в общей сложности четыре медали (три серебряные и одну бронзовую):

Максуд Тахирли

Группа C, юноши, трамплин 1 метр

Текущий результат: 255.50 балла (2-е место — серебряная медаль)

Мухаммед Гусейнов

Группа E, мальчики, трамплин 3 метра

Текущий результат: 95.35 балла (2-е место — серебряная медаль)

Прошлогодний результат: 85.15 балла (6-е место)

Мехри Агаева

Группа E, девочки, трамплин 3 метра

Текущий результат: 98.85 балла (3-е место — бронзовая медаль)

Прошлогодний результат: 68.30 балла (11-е место)

Во второй день соревнований Мехри Агаева также завоевала серебряную медаль в группе E в прыжках с 1-метрового трамплина.

Другие индивидуальные результаты:

Алиса Гаджиева

Группа C, девушки, трамплин 3 метра

Текущий результат: 157.30 балла (18-е место, дебют на турнире)

Айла Гусейнова

Группа C, девушки, трамплин 3 метра

Текущий результат: 191.40 балла (11-е место)

Прошлогодний результат: 175.05 балла (20-е место)

Максуд Тахирли

Группа C, юноши, вышка

Текущий результат: 235.45 балла (5-е место)

Группа C, юноши, трaмплин 3 метра

Текущий результат: 259.85 балла (4-е место)

Мухаммед Гусейнов

Группа E, мальчики, трамплин 1 метр

Текущий результат: 111.10 балла (5-е место)

Прошлогодний результат: 109.00 балла (6-е место)

София Агаева

Группа E, девочки, трамплин 1 метр

Текущий результат: 107.90 балла (8-е место)

Прошлогодний результат: 72.95 балла (11-е место)

Суада Тахир

Группа B, девушки, трамплин 1 метр

Текущий результат: 203.45 балла (16-е место)

Прошлогодний результат: 118.15 балла (9-е место)

В прошлом году Максуд Тахирли выступал в группе D и вернулся с турнира с тремя золотыми медалями. В этом году он соревновался в более старшей возрастной категории — группе C.

Отметим, что соревнования проходили с 14 по 17 июля. Всего в них приняли участие 187 спортсменов из 15 стран.

В состав нашей команды вошли: Алиса Гаджиева (12 лет), Айла Гусейнова (12 лет), Максуд Тахирли (12 лет), Мехри Агаева (8 лет), Мухаммед Гусейнов (9 лет), София Агаева (6 лет) и Суада Тахир (14 лет). Главный тренер — Антон Мельников, тренер — Ангелина Мельникова.