20 Июля 2026
RU

Сборная Азербайджана по прыжкам в воду завоевала четыре медали на Sofia Diving Cup - ФОТО

Плавание
Новости
18 Июля 2026 20:10
41
Сборная Азербайджана по прыжкам в воду завоевала четыре медали на Sofia Diving Cup - ФОТО

Юношеская сборная Азербайджана по прыжкам в воду успешно выступила на турнире Sofia Diving Cup в Болгарии.

Как сообщает İdman.Biz, в Софии наши представители завоевали в общей сложности четыре медали (три серебряные и одну бронзовую):

Максуд Тахирли
Группа C, юноши, трамплин 1 метр
Текущий результат: 255.50 балла (2-е место — серебряная медаль)

Мухаммед Гусейнов
Группа E, мальчики, трамплин 3 метра
Текущий результат: 95.35 балла (2-е место — серебряная медаль)
Прошлогодний результат: 85.15 балла (6-е место)

Мехри Агаева
Группа E, девочки, трамплин 3 метра
Текущий результат: 98.85 балла (3-е место — бронзовая медаль)
Прошлогодний результат: 68.30 балла (11-е место)

Во второй день соревнований Мехри Агаева также завоевала серебряную медаль в группе E в прыжках с 1-метрового трамплина.

Другие индивидуальные результаты:

Алиса Гаджиева
Группа C, девушки, трамплин 3 метра
Текущий результат: 157.30 балла (18-е место, дебют на турнире)

Айла Гусейнова
Группа C, девушки, трамплин 3 метра
Текущий результат: 191.40 балла (11-е место)
Прошлогодний результат: 175.05 балла (20-е место)

Максуд Тахирли
Группа C, юноши, вышка
Текущий результат: 235.45 балла (5-е место)
Группа C, юноши, трaмплин 3 метра
Текущий результат: 259.85 балла (4-е место)

Мухаммед Гусейнов
Группа E, мальчики, трамплин 1 метр
Текущий результат: 111.10 балла (5-е место)
Прошлогодний результат: 109.00 балла (6-е место)

София Агаева
Группа E, девочки, трамплин 1 метр
Текущий результат: 107.90 балла (8-е место)
Прошлогодний результат: 72.95 балла (11-е место)

Суада Тахир
Группа B, девушки, трамплин 1 метр
Текущий результат: 203.45 балла (16-е место)
Прошлогодний результат: 118.15 балла (9-е место)

В прошлом году Максуд Тахирли выступал в группе D и вернулся с турнира с тремя золотыми медалями. В этом году он соревновался в более старшей возрастной категории — группе C.

Отметим, что соревнования проходили с 14 по 17 июля. Всего в них приняли участие 187 спортсменов из 15 стран.

В состав нашей команды вошли: Алиса Гаджиева (12 лет), Айла Гусейнова (12 лет), Максуд Тахирли (12 лет), Мехри Агаева (8 лет), Мухаммед Гусейнов (9 лет), София Агаева (6 лет) и Суада Тахир (14 лет). Главный тренер — Антон Мельников, тренер — Ангелина Мельникова.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские пловцы завоевали 33 медали на международном чемпионате в Грузии - ФОТО
19 Июля 22:37
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 33 медали на международном чемпионате в Грузии - ФОТО

В международном первенстве Азербайджан был представлен 11 спортсменами
Азербайджанская спортсменка завоевала "бронзу" на Открытом кубке Беларуси по плаванию - ФОТО
18 Июля 21:50
Плавание

Азербайджанская спортсменка завоевала "бронзу" на Открытом кубке Беларуси по плаванию - ФОТО

Турнир проходил с 14 по 18 июля
Азербайджанские пловцы завоевали семь медалей международного турнира
18 Июля 00:35
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали семь медалей международного турнира - ФОТО

В активе национальной команды три золотые награды

Мехри Агаева завоевала "серебро" международного турнира в Болгарии - ФОТО
16 Июля 14:54
Плавание

Мехри Агаева завоевала "серебро" международного турнира в Болгарии - ФОТО

Азербайджанская спортсменка заняла второе место в прыжках с метрового трамплина

Азербайджанские пловцы обновили еще два личных рекорда на чемпионате Европы
12 Июля 16:48
Плавание

Азербайджанские пловцы обновили еще два личных рекорда на чемпионате Европы

Спортсмены улучшили свои результаты на дистанции 400 метров вольным стилем
Екатерина Матвиенко: “Хочу пустить корни артистического плавания в Азербайджане” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Июля 15:53
Плавание

Екатерина Матвиенко: “Хочу пустить корни артистического плавания в Азербайджане” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Почему в Азербайджане пока мало знают об артистическом плавании, как проходят тренировки и с чего начинается путь в этот вид спорта?

Самое читаемое

Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов
18 Июля 12:41
Мировой футбол

Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов

Ясмин Хауреги удалила первый пост, но продолжила защищать аргентинского футболиста

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ
19 Июля 15:02
ЧМ-2026

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Месси против Ямаля, ученик против учителя и шанс на историческую защиту титула
Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:03
ЧМ-2026

Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес
Франция – Англия: ненужная "бронза", прощание Дешама и борьба за историю – ОБЗОР İDMAN.BİZ
18 Июля 16:27
ЧМ-2026

Франция – Англия: ненужная "бронза", прощание Дешама и борьба за историю – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В матчах за третье место на чемпионатах мира по футболу еще ни разу не пробивалась серия пенальти