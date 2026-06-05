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В Баку завершился финальный этап проекта "Плавание для всех" - ФОТО

Плавание
Новости
5 Июня 2026 22:46
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В Баку завершился финальный этап проекта "Плавание для всех"

Во дворце водных видов спорта в Баку завершился финальный этап проекта "Плавание для всех", организованного Министерством молодежи и спорта Азербайджана совместно с Федерацией плавания Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в течение двух дней участники из Азербайджана и Турции соревновались в различных возрастных категориях.

Азербайджан на турнире представляли пловцы из Баку, Сумгайыта, Гянджи, Ленкорани, Мингячевира, Геранбоя, Балакена и Исмаиллы, успешно прошедшие отборочный этап.

В первый день соревнований были определены победители в возрастных категориях 10-11, 12-13, 14-15, 46-50, 51-55, 56-60 лет и старше 61 года. Во второй день за награды боролись участники в категориях 16-17, 18-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40 и 41-45 лет.

По итогам финального этапа победители и призеры были награждены соответствующими наградами.

İdman.Biz
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