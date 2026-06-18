Азербайджанские паралимпийцы выступят на международном турнире по паранастольному теннису в Чехии

Азербайджанские спортсмены примут участие в международном турнире по паранастольному теннису, который пройдет с 18 по 20 июня в чешском городе Острава.

Как сообщает İdman.Biz, об этом проинформировал Национальный паралимпийский комитет Азербайджана.

Страну на соревнованиях представят выступающие в 10-м спортивном классе юные паралимпийцы Динара Сунчелеева и Рауль Асадов.

Азербайджанские спортсмены будут бороться за награды под руководством тренера Акбара Губушова.

Отметим, что турнир в Остраве входит в число международных соревнований, позволяющих молодым спортсменам получить опыт выступлений на высоком уровне и проверить свои силы в противостоянии с зарубежными соперниками.