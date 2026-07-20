Азербайджанский игрок в настольный теннис Онур Гулузаде завоевал бронзовую медаль первенства Европы среди спортсменов до 15 лет.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования проходят в португальском городе Гондомар. В парном разряде Гулузаде выступал вместе с турецким теннисистом Геркемом Оджалом.

В полуфинале азербайджано-турецкий дуэт уступил австрийско-испанской паре Луис Фегерл — Ладимир Майоров со счетом 2:3. Партии завершились со счетом 7:11, 11:9, 2:11, 11:3 и 7:11.

Таким образом, Гулузаде завершил выступление на турнире с бронзовой медалью. Он стал первым азербайджанским игроком в настольный теннис в истории cnhfys, которому удалось добиться такого результата на юношеском чемпионате Европы.