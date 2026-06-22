Определились финалисты Олимпиады школьников Азербайджана по настольному теннису - ФОТО

В рамках Республиканской спортивной олимпиады школьников продолжаются соревнования по настольному теннису.
Как сообщает İdman.Biz, турнир проводится совместно Министерством науки и образования и Министерством молодежи и спорта при поддержке Операционная компания Baku City Circuit.
По итогам соревнований в личном зачете стали известны финалисты и обладатели бронзовых наград.
У юношей третьи места заняли Джамал Керим и Искендер Искендеров, а в финале встретятся Алиакбар Мирзалиев и Салех Гумбатов.
Среди девушек бронзовыми призерами стали Саида Гулизаде и Минаханым Банлуева. Победительницу турнира определят Алина Мурадиева и Гюльнур Керимли.
Финальные поединки пройдут 24 июня.