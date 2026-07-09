Азербайджанские теннисисты выступят на чемпионате Европы

Азербайджанские спортсмены выступят на чемпионате Европы по настольному теннису.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, члены национальной команды отправились в Португалию.

Турнир пройдет в городе Гондомар. Под руководством главного тренера мужской команды Михаила Тимофеева, а также наставников молодежных сборных Эльнура Гидаятзаде и Рамиля Джафарова за победу будут бороться Адиль Ахмедзаде, Рустам Гаджилы, Тунар Багиров, Онур Гулузаде, Руслан Керимов, Марзия Нурматова, Айлин Аскерова, Шабнам Мансурова, Хадиджа Бабазаде и Ягмур Мамедли.

Матчи чемпионата Европы также будет обслуживать азербайджанский судья международной категории Заур Микаилов.

Соревнование пройдет 10-19 июля.