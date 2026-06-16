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Азербайджанский игрок в настольный теннис проведет сбор в Китае

Настольный теннис
Новости
16 Июня 2026 15:10
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Азербайджанский игрок в настольный теннис проведет сбор в Китае

Азербайджанский игрок в настольный теннис Онур Гулузаде примет участие в международном учебно-тренировочном сборе.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявила Федерация настольного тенниса Азербайджана.

Сборник национальной команды под руководством главного тренера Михаила Тимофеева с 16 июня по 4 июля пройдет подготовку в городе Шицзячжуан провинции Хэбэй (Китай) на тренировочной базе "Чжэн Дин". Этот центр считается одной из основных баз сборных Китая по настольному теннису.

Отмечается, что учебно-тренировочный сбор направлен на подготовку к предстоящим международным соревнованиям.

İdman.Biz
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