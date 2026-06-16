Азербайджанский игрок в настольный теннис проведет сбор в Китае

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявила Федерация настольного тенниса Азербайджана.

Сборник национальной команды под руководством главного тренера Михаила Тимофеева с 16 июня по 4 июля пройдет подготовку в городе Шицзячжуан провинции Хэбэй (Китай) на тренировочной базе "Чжэн Дин". Этот центр считается одной из основных баз сборных Китая по настольному теннису.

Отмечается, что учебно-тренировочный сбор направлен на подготовку к предстоящим международным соревнованиям.