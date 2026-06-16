Азербайджанский игрок в настольный теннис проведет сбор в Китае

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявила Федерация настольного тенниса Азербайджана.
Сборник национальной команды под руководством главного тренера Михаила Тимофеева с 16 июня по 4 июля пройдет подготовку в городе Шицзячжуан провинции Хэбэй (Китай) на тренировочной базе "Чжэн Дин". Этот центр считается одной из основных баз сборных Китая по настольному теннису.
Отмечается, что учебно-тренировочный сбор направлен на подготовку к предстоящим международным соревнованиям.
Команда "Хазар-Шуа" стала победителем юбилейного турнира по настольному теннису
Второе место занял коллектив VITTA-Supernova
Азербайджанский теннисист завоевал "бронзу" на турнире в Швеции - ФОТО
Онур Гулузаде поднялся на пьедестал WTT Youth Contender
Определились победители чемпионата Азербайджана по настольному теннису среди ветеранов - ФОТО
На первенстве страны, продолжавшемся два дня, свои умения продемонстрировали около 60 участников
В Баку стартовал чемпионат Азербайджана по настольному теннису среди ветеранов - ФОТО
Около 60 спортсменов ведут борьбу за медали в разных возрастных категориях
Азербайджанский теннисист выступит на международном турнире в Швеции
Онур Гулузаде также примет участие в сборе Международной федерации настольного тенниса
Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи
Глава UFC не исключил серьезную травму глаза у бывшего чемпиона
Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО
Рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн
ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Встреча прошла на стадионе "Сан-Франциско Бэй Эриа"