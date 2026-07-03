Определились победители первенства республики по настольному теннису - ФОТО

Определились победители первенства республики по настольному теннису.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, соревнование прошло в спортивном комплексе "Шуа".
В турнире выступили спортсмены 2013 года рождения и младше.
За победу боролись более 100 участников из Баку, Сумгайыта, Шеки, Шабрана, Шамахы, Ширвана и Гобустана.
Победители и призеры были определены в личном, парном и смешанном парном разрядах.
Личный разряд
Девочки:
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Мехин Мирзабалаева
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Ясаман Хабибова
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Саида Гулизаде, Бану Иманвердизаде
Мальчики:
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Джафар Альмедедли
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Салех Гумбатов
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Джамал Керим, Алиакбер Мирзалиев
Парный разряд
Девочки:
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Ясамен Хабибова - Мехин Мирзабалаева
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Ругейя Джавадзаде - Гюльнур Керимли
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Айлин Джаббарова - Фатима Шахвеледова, Саида Гулизаде - Айлин Шарифли
Мальчики:
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Салех Гумбатов - Джафар Альмедедли
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Алиакбер Мирзалиев - Джамал Керим
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Вячеслав Есаукенко - Саид Гулузаде, Тунар Гусейнзаде - Хазрат Камилов
Смешанный парный разряд
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Джафар Альмедедли - Ясаман Габибова
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Алиакбер Мирзалиев - Мехин Мирзабалаева
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Салех Гумбатов - Бану Иманвердизаде, Рауль Асадов - Мехри Асланзаде
Отметим, что первенство было организовано Министерством молодежи и спорта Азербайджана совместно с Федерацией настольного тенниса Азербайджана.
Спортсменам, поднявшимся на пьедестал почета, были вручены дипломы и медали.