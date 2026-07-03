Определились победители первенства республики по настольному теннису - ФОТО

Определились победители первенства республики по настольному теннису.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, соревнование прошло в спортивном комплексе "Шуа".

В турнире выступили спортсмены 2013 года рождения и младше.

За победу боролись более 100 участников из Баку, Сумгайыта, Шеки, Шабрана, Шамахы, Ширвана и Гобустана.

Победители и призеры были определены в личном, парном и смешанном парном разрядах.

Личный разряд

Девочки:

Мехин Мирзабалаева Ясаман Хабибова Саида Гулизаде, Бану Иманвердизаде

Мальчики:

Джафар Альмедедли Салех Гумбатов Джамал Керим, Алиакбер Мирзалиев

Парный разряд

Девочки:

Ясамен Хабибова - Мехин Мирзабалаева Ругейя Джавадзаде - Гюльнур Керимли Айлин Джаббарова - Фатима Шахвеледова, Саида Гулизаде - Айлин Шарифли

Мальчики:

Салех Гумбатов - Джафар Альмедедли Алиакбер Мирзалиев - Джамал Керим Вячеслав Есаукенко - Саид Гулузаде, Тунар Гусейнзаде - Хазрат Камилов

Смешанный парный разряд

Джафар Альмедедли - Ясаман Габибова Алиакбер Мирзалиев - Мехин Мирзабалаева Салех Гумбатов - Бану Иманвердизаде, Рауль Асадов - Мехри Асланзаде

Отметим, что первенство было организовано Министерством молодежи и спорта Азербайджана совместно с Федерацией настольного тенниса Азербайджана.

Спортсменам, поднявшимся на пьедестал почета, были вручены дипломы и медали.