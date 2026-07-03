3 Июля 2026
RU

Определились победители первенства республики по настольному теннису - ФОТО

Настольный теннис
Новости
3 Июля 2026 17:54
20
Определились победители первенства республики по настольному теннису - ФОТО

Определились победители первенства республики по настольному теннису.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, соревнование прошло в спортивном комплексе "Шуа".

В турнире выступили спортсмены 2013 года рождения и младше.

За победу боролись более 100 участников из Баку, Сумгайыта, Шеки, Шабрана, Шамахы, Ширвана и Гобустана.

Победители и призеры были определены в личном, парном и смешанном парном разрядах.

Личный разряд

Девочки:

  1. Мехин Мирзабалаева

  2. Ясаман Хабибова

  3. Саида Гулизаде, Бану Иманвердизаде

Мальчики:

  1. Джафар Альмедедли

  2. Салех Гумбатов

  3. Джамал Керим, Алиакбер Мирзалиев

Парный разряд

Девочки:

  1. Ясамен Хабибова - Мехин Мирзабалаева

  2. Ругейя Джавадзаде - Гюльнур Керимли

  3. Айлин Джаббарова - Фатима Шахвеледова, Саида Гулизаде - Айлин Шарифли

Мальчики:

  1. Салех Гумбатов - Джафар Альмедедли

  2. Алиакбер Мирзалиев - Джамал Керим

  3. Вячеслав Есаукенко - Саид Гулузаде, Тунар Гусейнзаде - Хазрат Камилов

Смешанный парный разряд

  1. Джафар Альмедедли - Ясаман Габибова

  2. Алиакбер Мирзалиев - Мехин Мирзабалаева

  3. Салех Гумбатов - Бану Иманвердизаде, Рауль Асадов - Мехри Асланзаде

Отметим, что первенство было организовано Министерством молодежи и спорта Азербайджана совместно с Федерацией настольного тенниса Азербайджана.

Спортсменам, поднявшимся на пьедестал почета, были вручены дипломы и медали.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Баку стартовало республиканское первенство по настольному теннису - ФОТО
1 Июля 16:42
Настольный теннис

В Баку стартовало республиканское первенство по настольному теннису - ФОТО

В турнире участвуют более 100 спортсменов из разных городов и районов

Около 120 школьников выступили на турнире по настольному теннису - ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
24 Июня 17:29
Настольный теннис

Около 120 школьников выступили на турнире по настольному теннису - ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

В Республиканской спортивной олимпиаде среди школьников определились победители в разных категориях

Определились финалисты Олимпиады школьников Азербайджана по настольному теннису
22 Июня 20:16
Настольный теннис

Определились финалисты Олимпиады школьников Азербайджана по настольному теннису - ФОТО

Решающие матчи состоятся 24 июня

Азербайджанские паралимпийцы выступят на международном турнире по паранастольному теннису в Чехии
18 Июня 17:09
Настольный теннис

Азербайджанские паралимпийцы выступят на международном турнире по паранастольному теннису в Чехии

Спортсмены будут бороться за награды под руководством тренера Акбара Губушова
Азербайджанский игрок в настольный теннис проведет сбор в Китае
16 Июня 15:10
Настольный теннис

Азербайджанский игрок в настольный теннис проведет сбор в Китае

Онур Гулузаде пройдет подготовку в одном из главных тренировочных центров Китая
Команда "Хазар-Шуа" стала победителем юбилейного турнира по настольному теннису
11 Июня 20:46
Настольный теннис

Команда "Хазар-Шуа" стала победителем юбилейного турнира по настольному теннису

Второе место занял коллектив VITTA-Supernova

Самое читаемое

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция
1 Июля 05:30
ЧМ-2026

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция

27-летний француз на 45-й минуте открыл счет, а в середине второго тайма оформил дубль
ЧМ-2026: Англия одержала волевую победу над ДР Конго
1 Июля 22:01
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Англия одержала волевую победу над ДР Конго - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Дубль Гарри Кейна вывел команду Томаса Тухеля в 1/8 финала

26-метровая статуя Месси стала объектом насмешек - ФОТО
1 Июля 17:26
ЧМ-2026

26-метровая статуя Месси стала объектом насмешек - ФОТО

В Аргентине раскритиковали пропорции памятника капитану сборной

Лапорта назвал условие для перехода Альвареса в "Барселону"
1 Июля 20:23
Мировой футбол

Лапорта назвал условие для перехода Альвареса в "Барселону"

Президент "Барселоны" подтвердил, что каталонский клуб уже сделал предложение по аргентинскому форварду