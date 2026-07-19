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Азербайджанский теннисист впервые в истории вышел в полуфинал Евро

Настольный теннис
Новости
19 Июля 2026 09:49
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Азербайджанский теннисист впервые в истории вышел в полуфинал Евро

Азербайджанский спортсмен Онур Гулузаде вошел в историю отечественного настольного тенниса, успешно выступив на юношеском чемпионате Европы.

Как сообщает İdman.Biz, на проходящем в португальском Гондомаре турнире Гулузаде в парном разряде вместе с турецким спортсменом Геркамом Оджалом вышел в полуфинал.

В четвертьфинале азербайджано-турецкий дуэт одержал победу над представителями Чехии, обеспечив себе как минимум бронзовые медали соревнований.

Таким образом, Онур Гулузаде стал первым азербайджанским игроком в настольный теннис в истории Азербайджана, которому удалось добиться такого результата на юношеском чемпионате Европы.

Сегодня в полуфинале Гулузаде и Оджал встретятся с австрийско-испанской парой Луис Фегерль / Ладимир Майоров.

İdman.Biz
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