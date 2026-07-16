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Лионель Скалони сыграет в финале ЧМ-2026 против своего бывшего наставника - ФОТО

ЧМ-2026
Новости
16 Июля 2026 17:07
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Лионель Скалони сыграет в финале ЧМ-2026 против своего бывшего наставника

Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины сведет Луиса де ла Фуэнте с одним из его бывших учеников - Лионелем Скалони.

В 2017 году нынешний главный тренер аргентинской сборной проходил курс UEFA Pro на базе Королевской испанской футбольной федерации в Лас-Росасе. Де ла Фуэнте был одним из преподавателей программы.

Испанский специалист проводил занятия, посвященные развитию футбола, тактике и построению команды. Всего в курсе участвовали 30 тренеров, а Скалони вошел в число пяти лучших слушателей.

Аргентинец ранее рассказывал, что воспринимал де ла Фуэнте прежде всего как учителя.

"Он был для меня скорее одним из наставников, чем другом. Де ла Фуэнте относился к нам по-особенному. С ним можно было разговаривать, обсуждать футбол и обмениваться мнениями", - цитируют Скалони испанские СМИ.

Спустя девять лет их профессиональные пути пересекутся в главном матче чемпионата мира. Скалони вывел Аргентину во второй финал подряд после победы на ЧМ-2022, а де ла Фуэнте впервые привел сборную Испании к решающей игре мундиаля.

Финал Испания - Аргентина состоится 19 июля и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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