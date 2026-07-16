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Политическая акция после победы над Англией грозит Аргентине наказанием - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
16 Июля 2026 15:54
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Политическая акция после победы над Англией грозит Аргентине наказанием - ВИДЕО

Сборная Аргентины по футболу может быть наказана за политическую акцию после победы над Англией в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, после матча аргентинские футболисты развернули баннер с надписью: "Мальвинские острова принадлежат Аргентине".

Сначала плакат находился на трибуне среди болельщиков, а затем Джовани Ло Чельсо и Лисандро Мартинес вынесли его на поле. Демонстрация политических посланий на территории стадиона может рассматриваться как нарушение правил ФИФА.

Официального решения по эпизоду пока нет. По данным СМИ, возможными санкциями могут стать предупреждение или денежный штраф, тогда как отстранение сборной от финала считается маловероятным.

Министр Великобритании Питер Кайл назвал акцию недопустимой и призвал ФИФА расследовать произошедшее.

Политическая напряженность вокруг матча возникла еще до стартового свистка. Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль назвала англичан "пиратами-узурпаторами" и заявила, что встреча имеет для страны значение, выходящее за рамки футбола.

Аргентина одержала волевую победу над Англией со счетом 2:1 и вышла в финал чемпионата мира, где сыграет с Испанией.

Архипелаг, называемый в Великобритании Фолклендскими, а в Аргентине Мальвинскими островами, остается предметом многолетнего территориального спора. В 1982 году страны вели за него войну, продолжавшуюся 74 дня.

İdman.Biz
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