Салиба рискует выбыть до конца 2026 года

Центральный защитник сборной Франции по футболу Уильям Салиба может пропустить до пяти месяцев из-за серьезных проблем со спиной.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L’Equipe, 25-летнему футболисту предстоит пройти дополнительные обследования. Окончательное решение пока не принято, однако операция считается наиболее вероятным вариантом лечения.

В "Арсенале" готовятся к тому, что Салиба не сможет выходить на поле в течение четырех-пяти месяцев. В таком случае француз пропустит начало сезона-2026/27 и может вернуться в состав лишь ближе к концу года.

Защитник получил рецидив травмы в полуфинале чемпионата мира против Испании. Он почувствовал сильную боль без контакта с соперником и был заменен примерно через полчаса после начала встречи. Франция уступила со счетом 0:2.

Проблемы со спиной беспокоили Салиба еще до старта турнира. На чемпионате мира он тренировался по индивидуальной программе и пропускал занятия сборной. Француз продолжал играть с повреждением на протяжении нескольких месяцев.

В сезоне-2025/26 Салиба помог "Арсеналу" выиграть английскую Премьер-лигу и выйти в финал Лиги чемпионов. Его длительное отсутствие станет серьезной потерей для команды на старте защиты чемпионского титула.