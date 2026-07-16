Маркус Рэшфорд отказался от варианта с переходом в "Фенербахче"

Нападающий футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд не планирует продолжать карьеру в Турции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, переговоры между 28-летним футболистом и "Фенербахче" не ведутся. Англичанин не заинтересован в переходе в стамбульский клуб.

После чемпионата мира 2026 года Рэшфорд присоединится к предсезонной подготовке "Манчестер Юнайтед". Главный тренер команды Майкл Каррик хочет поработать с форвардом и оценить его состояние во время сборов.

Уход Рэшфорда из клуба в летнее трансферное окно по-прежнему не исключен. Однако футболист готов рассматривать переход только при наличии подходящего предложения от одного из ведущих клубов.