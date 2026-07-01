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В Баку стартовало республиканское первенство по настольному теннису - ФОТО

Настольный теннис
Новости
1 Июля 2026 16:42
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В Баку стартовало республиканское первенство по настольному теннису - ФОТО

В Баку стартовало республиканское первенство по настольному теннису.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, соревнования проходят в спортивно-оздоровительном центре "Шуа". В турнире участвуют спортсмены 2013 года рождения и младше. В нынешнем первенстве представлены более 100 участников из Баку, Сумгаита, Шеки, Шабрана, Шамахы, Ширвана и Гобустана. Спортсмены соревнуются в одиночном, парном и смешанном парном разрядах.

Турнир продлится три дня. По его итогам спортсмены, поднявшиеся на пьедестал, будут привлечены в сборные команды соответствующих возрастных групп.

Отметим, что первенство проводится совместно Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Федерацией настольного тенниса Азербайджана. Соревнования завершатся 3 июля.

İdman.Biz
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