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Около 120 школьников выступили на турнире по настольному теннису - ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Настольный теннис
Новости
24 Июня 2026 17:29
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Около 120 школьников выступили на турнире по настольному теннису - ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

В рамках Республиканской спортивной олимпиады среди школьников завершились соревнования по настольному теннису.

Как сообщает İdman.Biz, турнир прошел в Спортивно-оздоровительном центре "Шуа" при совместной организации Министерства науки и образования и Министерства молодежи и спорта, поддержке Операционной компании Baku City Circuit и Федерации настольного тенниса Азербайджана.

В личном первенстве среди мальчиков победителем стал Алиакбер Мирзалиев. Второе место занял Салех Гумбатов, а Искендер Искендеров и Джамал Керим завоевали бронзовые медали.

В личных соревнованиях среди девочек чемпионкой стала Гюльнур Керимли, победившая в финале Алину Мирадиеву. Минаханым Банлуева и Саида Гулизаде разделили третье место.

В парном разряде среди мальчиков победу одержал дуэт Алиакбер Мирзалиев - Джамал Керим. Вторыми стали Салех Гумбатов и Тунар Гусейнзаде, а "бронзу" завоевали пары Тархан Шемизаде - Нихат Мустафаев и Тунджай Гумбатов - Эрнест Трофименко.

В парных соревнованиях среди девочек золотые медали завоевали Гюльнур Керимли и Алина Мирадиева. Саида Гулизаде и Айлин Шарифли стали вторыми, а дуэты Минеханым Банлуева - Мехин Нуризаде и София Ильясова - Селима Султанова заняли третье место.

В смешанном парном разряде первыми стали Алиакбер Мирзалиев и Саида Гулизаде. "Серебро" получили Салех Гумбатов и Алина Мирадиева, а бронзовыми призерами стали пары Эрнест Трофименко - Гюльнур Керимли и Джамал Керим - Айлин Шарифли.

Победителей и призеров наградили заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов и вице-президент Федерации настольного тенниса Азербайджана Эльмар Ислам.

Отметим, что соревнования стартовали 21 июня. В них приняли участие около 120 представителей 17 команд из разных регионов страны.

Ислам Атакишиев
İdman.Biz
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