Азербайджанский теннисист завоевал "бронзу" на турнире в Швеции - ФОТО

Азербайджанский мастер настольного тенниса Онур Гулузаде стал бронзовым призером турнира WTT Youth Contender, который проходит в шведском Хельсингборге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, спортсмен выступал на соревнованиях под руководством главного тренера сборной Михаила Тимофеева.

На групповом этапе Гулузаде одержал победы над представителями Швеции и Франции, заняв первое место в своей группе.

Затем азербайджанский спортсмен успешно преодолел стадии плей-офф, обыграв соперников из Израиля и Люксембурга.

Лишь в полуфинале Онур уступил французскому теннисисту и завершил турнир на третьем месте.

Отметим, что после соревнований Гулузаде присоединился к учебно-тренировочному сбору, который Международная федерация настольного тенниса проводит в шведском Хальмстаде до 13 июня.