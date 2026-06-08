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Определились победители чемпионата Азербайджана по настольному теннису среди ветеранов - ФОТО

Настольный теннис
Новости
8 Июня 2026 01:22
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Определились победители чемпионата Азербайджана по настольному теннису среди ветеранов - ФОТО

В Баку прошел чемпионат Азербайджана по настольному теннису среди ветеранов.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования были организованы в спортивном комплексе "Шуа". На первенстве страны, продолжавшемся два дня, свои умения продемонстрировали около 60 участников.

Мужчины вели борьбу в возрастных группах 40-49, 50-59, 60-69, а также 70 лет и старше. Женщины же проверили свои силы в возрастной категории старше 40 лет.

По итогам соревнований определились победители и призеры в различных возрастных категориях.

İdman.Biz
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