29 Июня 2026
RU

Камран Зейналов: "Каждый может развиваться в подходящей для себя сфере" - ВИДЕО

Стрельба
Новости
29 Июня 2026 16:48
19
Камран Зейналов: "Каждый может развиваться в подходящей для себя сфере" - ВИДЕО

Азербайджанский паралимпиец по пулевой стрельбе Камран Зейналов заявил, что его главная мечта - стать паралимпийским чемпионом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет, чемпион мира и Европы рассказал о своем спортивном пути.

По словам Зейналова, он начал тренироваться в Национальном паралимпийском спортивном комплексе в 2008 году и уже 17 лет занимается спортом.

"Я живу в Сумгайыте и много лет занимаюсь спортом. Несмотря на трудности, я считал, что они не являются непреодолимым препятствием на пути к поставленной цели", — сказал он.

Спортсмен отметил, что сумел преодолеть сложности и добиться серьезных успехов.

"Сегодня, преодолев эти трудности, я стал чемпионом мира и Европы", — подчеркнул Зейналов.

Паралимпиец также рассказал, что занимается танцами, интересуется паравелоспортом и в настоящее время является студентом Педагогического университета.

По словам Зейналова, его главная цель - победа на Паралимпийских играх.

Он также обратился к молодым людям с физическими ограничениями и без них.

"Физическое ограничение не означает, что нужно оставаться дома. Каждый может развиваться в подходящей для себя сфере. Жизнь дается нам один раз, и ее нужно прожить достойно. Вы можете сделать свою жизнь черно-белой или цветной — цветная жизнь прекраснее", — сказал Камран Зейналов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Определились обладатели Кубка Азербайджана по стендовой стрельбе
8 Июня 12:39
Стрельба

Определились обладатели Кубка Азербайджана по стендовой стрельбе - ФОТО

Соревнования прошли в Баку среди взрослых спортсменов и юниоров

В Баку стартует Кубок Азербайджана по стендовой стрельбе
31 Мая 11:29
Стрельба

В Баку стартует Кубок Азербайджана по стендовой стрельбе

Сильнейшие стрелки страны выступят в двух возрастных категориях

Женская сборная Азербайджана по стрельбе стала призером Евро
20 Мая 21:10
Стрельба

Женская сборная Азербайджана по стрельбе стала призером Евро

Спортсменки поднялись на пьедестал в Хорватии
Азербайджанский спортсмен завоевал "бронзу" чемпионата Европы по стрельбе
18 Мая 03:45
Стрельба

Азербайджанский спортсмен завоевал "бронзу" чемпионата Европы по стрельбе

Турнир проходит в Хорватии

Зейнаб Султанова: “Заставляю саму себя становиться лучше” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
13 Мая 12:41
Стрельба

Зейнаб Султанова: “Заставляю саму себя становиться лучше” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Интервью İdman.Biz со спортсменкой, завоевавшей две медали на чемпионате Европы по стрельбе
Азербайджанский стрелок: "Рад, что выиграл "серебро" и получил новый опыт"
12 Мая 14:39
Стрельба

Азербайджанский стрелок: "Рад, что выиграл "серебро" и получил новый опыт"

Руслан Лунев впервые завоевал медаль чемпионата Европы в стрельбе с 25 метров

Самое читаемое

Третье место как билет в плей-офф: кто уже почти в 1/16, а кому еще ждать? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
27 Июня 12:14
ЧМ-2026

Третье место как билет в плей-офф: кто уже почти в 1/16, а кому еще ждать? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Четыре сборные с 4 очками уже в безопасности, а судьбу команд с 3 баллами решат группы J, K и L

Плей-офф ЧМ-2026: Месси против главной сенсации турнира - СПИСОК\ФОТО
28 Июня 09:30
ЧМ-2026

Плей-офф ЧМ-2026: Месси против главной сенсации турнира - СПИСОК\ФОТО

Определились все пары 1/16 финала и турнирная сетка вплоть до четвертьфинала

VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K
28 Июня 08:40
ЧМ-2026

VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K

Гол Санчеса отменили в компенсированное время, но южноамериканцы все равно вышли в плей-офф с первого места
Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле
28 Июня 19:08
Мировой футбол

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле

В результате стихийного бедствия в Венесуэле погибли свыше 1,4 тыс. человек