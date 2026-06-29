Камран Зейналов: "Каждый может развиваться в подходящей для себя сфере" - ВИДЕО

Азербайджанский паралимпиец по пулевой стрельбе Камран Зейналов заявил, что его главная мечта - стать паралимпийским чемпионом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет, чемпион мира и Европы рассказал о своем спортивном пути.

По словам Зейналова, он начал тренироваться в Национальном паралимпийском спортивном комплексе в 2008 году и уже 17 лет занимается спортом.

"Я живу в Сумгайыте и много лет занимаюсь спортом. Несмотря на трудности, я считал, что они не являются непреодолимым препятствием на пути к поставленной цели", — сказал он.

Спортсмен отметил, что сумел преодолеть сложности и добиться серьезных успехов.

"Сегодня, преодолев эти трудности, я стал чемпионом мира и Европы", — подчеркнул Зейналов.

Паралимпиец также рассказал, что занимается танцами, интересуется паравелоспортом и в настоящее время является студентом Педагогического университета.

По словам Зейналова, его главная цель - победа на Паралимпийских играх.

Он также обратился к молодым людям с физическими ограничениями и без них.

"Физическое ограничение не означает, что нужно оставаться дома. Каждый может развиваться в подходящей для себя сфере. Жизнь дается нам один раз, и ее нужно прожить достойно. Вы можете сделать свою жизнь черно-белой или цветной — цветная жизнь прекраснее", — сказал Камран Зейналов.