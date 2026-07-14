Руслан Лунев: "Я еще не достиг желаемого уровня"

Азербайджанский стрелок Руслан Лунев заявил, что после прошлогодней травмы постепенно возвращается к прежней форме, но пока не достиг желаемого уровня.

"Это очень приятные эмоции. После травмы, которую я получил в прошлом году, постепенно восстанавливаю прежнюю форму, и результаты это подтверждают. Я еще не достиг желаемого уровня, но с каждым турниром чувствую себя лучше. Два "золота" Кубка Европы показывают, что мы движемся в правильном направлении, и дают мне дополнительную мотивацию перед следующими соревнованиями", - цитирует Лунева report.az.

Член сборной Азербайджана подчеркнул, что победы в Эстонии также принесли ему путевку в финальный этап Кубка Европы.

"Эти медали означают для меня не только победу, но и выход в финальный этап Кубка Европы. Это еще больше повышает ответственность. Сделаю все возможное, чтобы успешно выступить и там", - сказал спортсмен.

Главным стартом года Лунев назвал чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Катаре.

"Одна из моих основных целей - успешно выступить в финале Кубка Европы. Но важнейшим турниром года станет чемпионат мира в Катаре, где мы будем бороться за лицензии на летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Моя главная цель - завоевать медаль, войти в первую тройку и получить олимпийскую путевку. Продолжаю подготовку на максимальном уровне", - добавил он.

Напомним, на этапе Кубка Европы в эстонском Мяннику Лунев завоевал золотые медали в стрельбе из стандартного и центрального пистолета с дистанции 25 метров.