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Чемпионат Азербайджана по пулевой стрельбе завершился в Баку - ФОТО

Стрельба
Новости
6 Июля 2026 11:56
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Чемпионат Азербайджана по пулевой стрельбе завершился в Баку - ФОТО

В Бакинском стрелковом комплексе завершился чемпионат Азербайджана по пулевой стрельбе.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование было организовано Федерацией стрельбы Азербайджана совместно с Министерством молодежи и спорта.

В пятидневном чемпионате приняли участие 102 спортсмена, представлявшие различные регионы страны.

Участники соревновались в индивидуальных и смешанных командных дисциплинах по стрельбе из пистолета и винтовки. Всего в рамках программы было зафиксировано 160 стартов.

По итогам чемпионата были определены победители и призеры в различных дисциплинах.

В стрельбе из пистолета на 25 метров среди женщин первое место заняла Ханна Алиева. Второй стала Зейнаб Султанова, третьей — Нилуфар Самедли.

В аналогичной дисциплине среди мужчин победил Руслан Лунев. Второе место занял Имран Гараев, третье — Джафар Султанлы.

В стрельбе из винтовки на 50 метров из трех положений победителем стал Алимамед Гусейнов. Нигяр Рамазанова заняла второе место, Рамиз Халилов — третье.

В стрельбе из пистолета на 50 метров первое место занял Расул Мамедов. Вторым стал Хагигат Атаева, третьим — Гаджи Мусаев.

В стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров среди мужчин победил Гаджи Мусаев. Второе место занял Руслан Лунев, третье — Олег Кержанкин.

В женских соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров первой стала София Бархалова. Ханна Алиева заняла второе место, Нигяр Насирова — третье.

В стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров победил Рамиз Халилов. Второе место заняла Нурана Алиева, третье — Эльвира Аллахярова.

В смешанных командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров первое место заняли Гаджи Мусаев и Ханна Алиева. Вторыми стали Олег Кержанкин и Халида Алиева, третьими — Нигяр Насирова и Руслан Лунев.

В смешанных командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров победили Рамиз Халилов и Джаля Байрамова. Второе место заняли Захид Софиев и Нигяр Рамазанова, третье — Алимамед Гусейнов и Эльвина Афсане.

По завершении соревнований победители и призеры были награждены медалями, дипломами и кубками.

Чемпионат имел важное значение как для формирования состава национальной команды, так и для оценки уровня подготовки спортсменов к предстоящим международным стартам.

İdman.Biz
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