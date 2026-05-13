Зейнаб Султанова: “Заставляю саму себя становиться лучше” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Сборная Азербайджана по пулевой стрельбе завоевала первые медали на чемпионате Европы, который проходит в хорватском Осиеки. Азербайджанские спортсмены стали обладателями серебряной и бронзовой наград. К обоим достижениям причастна Зейнаб Султанова: в дуэте с Русланом Луневым она завоевала “серебро”, а вместе с Нигяр Насировой и Ханой Алиевой стала бронзовым призером чемпионата Европы.

В беседе с İdman.Biz спортсменка поделилась впечатлениями от выступления на Евро.

– Что ощущаете после завоевания двух медалей?

– У меня бесконечно много эмоций, мыслей и слов. Потому что на этих соревнованиях я завоевала медали сразу в двух дисциплинах и выполнила норматив мастера спорта – это была моя мечта, цель, к которой я шла последние два года.

Впервые в смешанной команде мы завоевали медаль на международном турнире вместе с Русланом Луневым. А также это был мой первый старт в дисциплине “дуэт” на дистанции 25 метров. Был очень напряженный финал против чешской команды. Это был прекрасный опыт для нас. Я продолжаю учиться и развиваться. На этом чемпионате Европы пережила много “первых разов”, поэтому эти медали всегда будут занимать особое место в моем сердце.

– Ожидали такой результат, отправляясь на чемпионат Европы?

– Я никогда не ставлю перед собой задачу набрать определенное количество очков. У меня всегда есть только одна цель: максимально выложиться на тренировках в Баку, усердно трудиться, а когда наступает день турнира – показать весь свой потенциал, всю силу, смелость и волю. Для меня очень важно сохранять правильную технику, психологическую устойчивость и эмоциональный баланс – это и есть мой главный успех и достижение. Я люблю бороться. И на соревнованиях заставляю своего единственного соперника – саму себя – становиться лучше, чем вчера.

– А как оцениваете свое выступление в индивидуальных соревнованиях?

– На этом турнире я побила свой личный рекорд. В своем первом старте на дистанции 25 метров мне не хватило всего трех очков до выхода в финал. При этом осталась довольна своей техникой. Мне еще есть куда расти. Чтобы максимально раскрыть свой потенциал необходимо больше работать, тренироваться, нужны поддержка, время, международные соревнования и сборы.

– Какая ваша следующая цель?

– В августе состоится чемпионат Европы U23 в Польше, где я тоже приму участие. Буду выступать в трех дисциплинах – стрельба на 10, 25 и 50 метров. Мне интересно развиваться в каждом направлении, получаю удовольствие от этого. Поэтому чемпионат Европы стал для меня важным этапом подготовки и дал огромную мотивацию. Перед следующим международным стартом нас ждут сборы и серьезный подготовительный процесс.