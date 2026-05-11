Азербайджанские стрелки завоевали еще одну медаль Евро - ФОТО

Азербайджанские стрелки завоевали еще одну медаль Евро

11 Мая 2026 21:50
Сборная Азербайджана по стрельбе продолжает успешно выступать на чемпионате Европы в хорватском Осиеки.

Как сообщает İdman.Biz, женская команда страны завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по стрельбе из стандартного пистолета с 25 метров.

В состав сборной вошли Нигяр Насирова, Зейнаб Султанова и Хана Алиева. Азербайджанские спортсменки продемонстрировали высокую точность, профессионализм и уверенное выступление на протяжении турнира, благодаря чему сумели подняться на пьедестал почета.

Это уже не первая медаль Азербайджана на нынешнем чемпионате Европы. Ранее представители сборной Руслан Лунев и Зейнаб Султанова стали серебряными призерами турнира в Осиеки.

