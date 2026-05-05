Азербайджанская спортсменка Нурлана Джафарова вышла в финал Кубка мира по стендовой стрельбе в Казахстане.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию стрельбы Азербайджана, наша спортсменка успешно выступила в Алматы на Кубке мира ISSF и пробилась в решающую стадию соревнований в упражнении скит среди женщин.

Джафарова показала высокий результат в квалификации и вошла в число сильнейших участниц турнира.

Отметим, что в ближайшее время Нурлана Джафарова поборется в финале за медаль Кубка мира.