В Баку завершился Кубок Федерации по стендовой стрельбе - ФОТО

9 Апреля 2026
В Баку завершился Кубок Федерации по стендовой стрельбе

9 Апреля 2026 00:14
В Баку завершился Кубок Федерации по стендовой стрельбе

В Баку прошли соревнования Кубка Федерации по стендовой стрельбе 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, турнир состоялся в Бакинском стрелковом центре и включал дисциплины "скит" и "трап", где спортсмены продемонстрировали свою точность и мастерство.

В соревнованиях по "скиту" победу одержал Фуад Гурбанов, второе место занял Али Мустафаев, третьим стал Нияз Агазаде. В категории U21 первое место занял Магомед Тейюбов, за ним расположились Ислам Адждарли и Мурад Аллахвердиев.

В дисциплине "трап" победителем стал Мирмемин Агазаде, второе место занял Тамерлан Мамедов, третьим стал Муртаза Новрузлу. В категории U21 победу одержал Муртаза Новрузлу, второе место заняла Нармин Джафарова, третьим стал Осман Алиев.

Отмечается, что результаты соревнований были определены в соответствии с новыми правилами ISSF.

