Азербайджанский спортсмен завоевал "бронзу" чемпионата Европы по стрельбе

Азербайджанский стрелок Ислам Аждаров завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы, проходящем в хорватском городе Осиек.

Как сообщили İdman.Biz в Федерации стрельбы Азербайджана, наш представитель поднялся на третью ступень пьедестала в индивидуальных соревнованиях по круглому стенду среди юношей до 18 лет.

На протяжении турнира Ислам Аждаров продемонстрировал высокую точность и профессиональную подготовку. В полуфинале он встретился с венгерским спортсменом Нимродом Пели. По итогам напряженной и зрелищной борьбы азербайджанский стрелок завершил чемпионат Европы с бронзовой медалью.