Азербайджанский стрелок: "Рад, что выиграл "серебро" и получил новый опыт"

Азербайджанский стрелок Руслан Лунев прокомментировал серебряную медаль, завоеванную на чемпионате Европы в хорватском Осиеке.

"Рад, что мы выиграли серебряную медаль. В стрельбе с 25 метров я впервые завоевал награду такого уровня. Получил новый опыт, и это тоже очень важно для меня. Финал получился интересным. К сожалению, представители Чехии стреляли точнее", - сказал Лунев в интервью Report.

Азербайджанский спортсмен отметил, что по ходу соревнований начал верить в возможность борьбы за медаль, особенно после уверенного выступления Зейнаб Султановой.

"Зейнаб Султанова была в хорошей форме. В какой-то момент я уже начал верить, что у нас есть шансы на медаль. Рад, что это ощущение оказалось правильным. Конечно, заранее невозможно было быть уверенным в таком результате", - подчеркнул Лунев.

Серебряную медаль азербайджанский дуэт завоевал в соревновании смешанных команд в стрельбе из пистолета с 25 метров.

Как сообщает İdman.Biz, на чемпионате Европы в Осиеке также успешно выступила женская сборная Азербайджана. Команда в составе Нигяр Насировой, Зейнаб Султановой и Ханы Алиевой завоевала бронзовую медаль в стрельбе из стандартного пистолета с 25 метров.

Азербайджанские спортсменки по ходу турнира продемонстрировали высокую точность, стабильность и сумели подняться на пьедестал почета.