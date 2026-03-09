Среди сотрудников Министерства молодежи и спорта прошли соревнования по стендовой стрельбе - ФОТО

В рамках программы "Неделя спорта" среди сотрудников Министерства молодежи и спорта прошли соревнования по стендовой стрельбе. Турнир, организованный в Бакинском стрелковом центре, объединил мужчин и женщин ведомства в борьбе за звание самого меткого стрелка.

Как сообщает İdman.Biz, в мужском зачете победу одержал Микаил Новрузов, поднявшийся на высшую ступень пьедестала. Серебряную медаль завоевал Кянан Алиев, а бронзовым призером стал Эркан Сагдыч, замкнувший тройку лидеров.

В женском первенстве борьба выдалась не менее напряженной. Победительницей турнира стала Ляман Гасанзаде, продемонстрировавшая отличную технику. Второе место заняла Илаха Челябиева, а Нармин Гусейнова удостоилась третьей ступени почета, войдя в число медалисток.