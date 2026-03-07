Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии - ВИДЕО

Первая квалификация сезона 2026 года на Гран-при Австралии завершилась досрочно для Макса Ферстаппена после серьезной аварии в первом сегменте (Q1).

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел на первом повороте трассы "Альберт-Парк" и привел к появлению красных флагов.

Во время торможения перед первым поворотом у болида "Ред Булл" заблокировало заднюю ось, что привело к неконтролируемому заносу. Машина пролетела через гравийную ловушку и ударилась о барьеры. Ферстаппен самостоятельно покинул кокпит, но по радио пожаловался на внезапную блокировку осей. Из-за аварии гонщик не успел установить зачетное время и квалифицировался на 20-й позиции. Команда подтвердила значительные повреждения днища и задней подвески болида RB22.

Инцидент с Ферстаппеном стал не единственным громким событием уикенда. Ранее, во время второй свободной практики, Льюис Хэмилтон, дебютировавший за "Феррари", едва не столкнулся с болидом Франко Колапинто из команды "Альпин". На главной прямой у машины аргентинца возникла техническая проблема ("ложная нейтраль"), из-за чего он резко потерял скорость на гоночной траектории. Хэмилтон успел уклониться от столкновения в последний момент, после чего эмоционально прокомментировал ситуацию по радио: "Эта машина ехала чертовски медленно!". Стюарды изучили эпизод и решили не наказывать Колапинто, признав причину замедления технической неисправностью.

Отметим, что по итогам квалификации поул-позицию завоевал Джордж Расселл из "Мерседеса", второе время показал Оскар Пиастри ("Макларен"), а тройку лидеров замкнул Льюис Хэмилтон.