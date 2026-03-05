"Кяпаз" примет "Туран Товуз" в ответном четвертьфинале Кубка Азербайджана

Сегодня в Бизон Кубке Азербайджана по футболу завершится программа четвертьфиналов.
Как сообщает İdman.Biz, в первом матче дня "Кяпаз" примет "Туран Товуз".
Встреча пройдет на городском стадионе Евлаха и начнется в 14:30. В первой игре клуб из Товуза одержал победу со счетом 1:0.
Победитель противостояния в полуфинале встретится с "Зиря".
Кубок Азербайджана по футболу
1/4 финала, ответные матчи
5 марта
14:30. "Кяпаз" - "Туран Товуз"
Судьи: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Мюслюм Алиев, Ислам Мамедов
VAR: Камранбей Рагимов
AVAR: Акиф Амирели
Инспектор матча: Ровшан Ахмедов
Представитель АФФА: Анар Шихалиев
Стадион: Евлахский городской стадион
Отметим, что ранее путевки в полуфинал завоевали "Зиря", обыгравшая "Сумгайыт" (2:0, первый матч - 0:0), и "Карабах", который прошел "Шамахы" (1:2, 3:1).