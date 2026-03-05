"Кяпаз" примет "Туран Товуз" в ответном четвертьфинале Кубка Азербайджана

Сегодня в Бизон Кубке Азербайджана по футболу завершится программа четвертьфиналов.

Как сообщает İdman.Biz, в первом матче дня "Кяпаз" примет "Туран Товуз".

Встреча пройдет на городском стадионе Евлаха и начнется в 14:30. В первой игре клуб из Товуза одержал победу со счетом 1:0.

Победитель противостояния в полуфинале встретится с "Зиря".

Кубок Азербайджана по футболу

1/4 финала, ответные матчи

5 марта

14:30. "Кяпаз" - "Туран Товуз"

Судьи: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Мюслюм Алиев, Ислам Мамедов

VAR: Камранбей Рагимов

AVAR: Акиф Амирели

Инспектор матча: Ровшан Ахмедов

Представитель АФФА: Анар Шихалиев

Стадион: Евлахский городской стадион

Отметим, что ранее путевки в полуфинал завоевали "Зиря", обыгравшая "Сумгайыт" (2:0, первый матч - 0:0), и "Карабах", который прошел "Шамахы" (1:2, 3:1).