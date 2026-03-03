3 Марта 2026
Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

3 Марта 2026 16:07
Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане

Федерация зимних видов спорта Азербайджана объявила имена спортсменов, которые представят страну на чемпионате Европы по ски-альпинизму. Соревнования пройдут с 4 по 8 марта в туристическом центре "Шахдаг". Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию, в состав национальной делегации вошли пять атлетов: Назрин Гарибова, Набиулла Галабагиев, Анид Султанов, Абель Исмиханов и Нурид Шакаралиев.

Отметим, что для Абеля Исмиханова и Нурида Шекарелиева этот старт станет продолжением успешной серии: ранее они завоевали золото и серебро соответственно на международном турнире Türkiye Open Sprint Cup в турецком Кайсери. Теперь им предстоит бороться за медали континентального первенства уже в более статусной компании.

Всего в соревнованиях примут участие 123 спортсмена из 18 стран. Помимо хозяев трассы, на старт выйдут представители Турции, Италии, Швейцарии, Словении, Германии, Испании, Австрии, Норвегии, Болгарии, Чехии, Польши, Словакии, Греции, Андорры и Швеции. Также в списке участников заявлены спортсмены, выступающие под нейтральным флагом (AIN). Чемпионат станет важным этапом подготовки и проверки сил для азербайджанских альпинистов-лыжников перед будущими мировыми форумами.

14:40

