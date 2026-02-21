Конек соперницы рассек лицо польской спортсменке на Олимпиаде-2026 - ВИДЕО

На соревнованиях по шорт-треку в рамках зимних Олимпийских игр в Италии польская спортсменка Камила Селье получила серьезную травму лица.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел в четвертьфинальном забеге на дистанции 1500 метров. Спортсменка находилась в группе лидеров, когда при попытке обгона со стороны представительницы США Кристентос Грисволд произошел контакт и падение.

В результате лезвие конька соперницы попало в область под глазом Селье. Удар оказался настолько сильным, что защитные очки спортсменки разбились, а лицо сразу оказалось в крови.

Медицинская бригада оперативно вышла на лед, оказала первую помощь и эвакуировала спортсменку с арены на носилках. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

Судьи дисквалифицировали обеих участниц за нарушение правил, после чего забег провели повторно без их участия.