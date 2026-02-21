22 Февраля 2026
США сыграют с Канадой в финале Олимпиады-2026 по хоккею

Олимпиада-2026
21 Февраля 2026 11:26
В финале мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане, который пройдет 22 февраля, сыграют сборные США и Канады.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на NHL.com, сборная США вышла в финал, обыграв Словакию со счетом 6:2.

Дилан Ларкин открыл счет на пятой минуте, а Тейдж Томпсон удвоил преимущество в конце первого периода. Во втором отрезке Джек Хьюз и Джек Айкел забросили две шайбы за 19 секунд, сняв вопрос о победителе. Хьюз оформил дубль, также отличились Брейди Ткачук, Ларкин и Томпсон, а вратарь Коннор Хеллибак отразил 22 броска.

Канада в полуфинале победила Финляндию со счетом 3:2, отыгравшись после 0:2. Победную шайбу Натан Маккиннон забросил за 35,2 секунды до конца третьего периода, что позволило избежать овертайма.

Отметим, что в женском турнире в финале также встретились сборные США и Канады. Американки на пути к решающему матчу разгромили Швецию (5:0), а Канада прошла Швейцарию (2:1). Сам финал завершился победой США — 2:1 в овертайме, решающую шайбу забросила Меган Келлер.

Таким образом, в мужском турнире за "золото" сыграют те же сборные, которые встретились в финале женских соревнований. Финал станет для сборной Канады шансом взять реванш за поражение женской команды и завоевать олимпийское "золото" в первом за 12 лет турнире с участием игроков НХЛ.

