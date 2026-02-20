21 Февраля 2026
RU

Бывшего тренера олимпийской чемпионки арестовали по делу о сексуальном насилии - ФОТО

Олимпиада-2026
Новости
20 Февраля 2026 17:30
40
Бывшего тренера олимпийской чемпионки арестовали по делу о сексуальном насилии

Бывший тренер американской олимпийской чемпионки по фигурному катанию Эмбер Гленн Бенджамин Шроатс арестован по обвинению в сексуальном насилии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на New York Post, 47-летнего специалиста обвиняют в сексуальном насилии над ребенком и совершении непристойных действий.

15 февраля двое бывших учеников заявили о неэтичных отношениях тренера с ними. Сообщается, что один из пострадавших на тот момент был несовершеннолетним.

Адвокат Шроатса заявил, что его клиент отвергает все обвинения.

Тренер находится в тюрьме округа Коллин и может выйти под залог в размере 200 тыс долларов (340 тыс манатов) до суда. Условия залога запрещают ему заниматься педагогической деятельностью и тренировать спортсменов.

Напомним, что Эмбер Гленн завоевала золотую медаль в командных соревнованиях зимних Олимпийских игр 2026 года и ранее называла Шроатса "вторым отцом".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Действующий чемпион мира потерял сознание после падения на Олимпиаде - ФОТО+ВИДЕО
20 Февраля 17:15
Олимпиада-2026

Действующий чемпион мира потерял сознание после падения на Олимпиаде - ФОТО+ВИДЕО

Фристайлист получил тяжелую травму во время квалификации
Американская фигуристка Алиса Лью завоевала "золото" Олимпиады-2026
20 Февраля 02:18
Олимпиада-2026

Американская фигуристка Алиса Лью завоевала "золото" Олимпиады-2026

Ранее Лью в составе сборной США выиграла командный турнир
Канадскую фристайлистку Шарп эвакуировали после падения на Олимпиаде-2026
20 Февраля 01:40
Олимпиада-2026

Канадскую фристайлистку Шарп эвакуировали после падения на Олимпиаде-2026

33-летняя Шарп является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018
Швейцарская спортсменка стала первой в истории олимпийской чемпионкой в ски-альпинизме
19 Февраля 22:08
Олимпиада-2026

Швейцарская спортсменка стала первой в истории олимпийской чемпионкой в ски-альпинизме

Ски-альпинизм дебютирует в программе Игр в 2026 году
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля
Закрытие зимних Олимпийских игр-2026 пройдет на Арене Вероны
19 Февраля 17:26
Олимпиада-2026

Закрытие зимних Олимпийских игр-2026 пройдет на Арене Вероны

Церемония завершения Игр Милан - Кортина состоится 22 февраля

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 23:38
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию
18 Февраля 18:06
Мировой футбол

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля