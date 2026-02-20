Бывшего тренера олимпийской чемпионки арестовали по делу о сексуальном насилии - ФОТО

Бывший тренер американской олимпийской чемпионки по фигурному катанию Эмбер Гленн Бенджамин Шроатс арестован по обвинению в сексуальном насилии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на New York Post, 47-летнего специалиста обвиняют в сексуальном насилии над ребенком и совершении непристойных действий.

15 февраля двое бывших учеников заявили о неэтичных отношениях тренера с ними. Сообщается, что один из пострадавших на тот момент был несовершеннолетним.

Адвокат Шроатса заявил, что его клиент отвергает все обвинения.

Тренер находится в тюрьме округа Коллин и может выйти под залог в размере 200 тыс долларов (340 тыс манатов) до суда. Условия залога запрещают ему заниматься педагогической деятельностью и тренировать спортсменов.

Напомним, что Эмбер Гленн завоевала золотую медаль в командных соревнованиях зимних Олимпийских игр 2026 года и ранее называла Шроатса "вторым отцом".