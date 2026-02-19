Закрытие зимних Олимпийских игр-2026 пройдет на Арене Вероны

Церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр пройдет 22 февраля на Арене Вероны. Выбор этой арены связан с ее историческим значением. Амфитеатр отражает культурное наследие Италии и выбран для проведения церемонии завершения Игр.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана, мероприятие начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Художественную программу под названием Grand Finale, подготовленную Filmmaster, посвятят культуре Италии, искусству и спортивному духу. В рамках церемонии через специальные композиции покажут достижения спортсменов, а олимпийский флаг передадут следующему городу - хозяину Игр.

Также Арена Вероны примет церемонию закрытия зимних Олимпийских игр, а также церемонию открытия предстоящих Паралимпийских игр.

Отметим, что Азербайджан на Играх представили два спортсмена - горнолыжница Анастасия Папатома и фигурист Владимир Литвинцев.

10 февраля Литвинцев выступил в короткой программе на арене Медиоланум Форум в Милане. Его прокат получил 63,63 балла, однако этого оказалось недостаточно для попадания в число 24 лучших и выхода в произвольную программу.

Папатома 18 февраля выступила в слаломе. В соревнованиях в центре Tofane Alpine Skiing в Кортина д’Ампеццо она стартовала под 92-м номером, в первой попытке показала время 1:01,81, во второй - 1:07,34. По сумме двух попыток (2:09,15) спортсменка заняла 51-е место и завершила выступление на XXV зимних Олимпийских играх.

В 25-х зимних Олимпийских играх участвуют около трех тысяч спортсменов из 92 стран. Они разыгрывают 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.