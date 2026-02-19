20 Февраля 2026
RU

Закрытие зимних Олимпийских игр-2026 пройдет на Арене Вероны

Олимпиада-2026
Новости
19 Февраля 2026 17:26
40
Закрытие зимних Олимпийских игр-2026 пройдет на Арене Вероны

Церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр пройдет 22 февраля на Арене Вероны. Выбор этой арены связан с ее историческим значением. Амфитеатр отражает культурное наследие Италии и выбран для проведения церемонии завершения Игр.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана, мероприятие начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Художественную программу под названием Grand Finale, подготовленную Filmmaster, посвятят культуре Италии, искусству и спортивному духу. В рамках церемонии через специальные композиции покажут достижения спортсменов, а олимпийский флаг передадут следующему городу - хозяину Игр.

Также Арена Вероны примет церемонию закрытия зимних Олимпийских игр, а также церемонию открытия предстоящих Паралимпийских игр.

Отметим, что Азербайджан на Играх представили два спортсмена - горнолыжница Анастасия Папатома и фигурист Владимир Литвинцев.

10 февраля Литвинцев выступил в короткой программе на арене Медиоланум Форум в Милане. Его прокат получил 63,63 балла, однако этого оказалось недостаточно для попадания в число 24 лучших и выхода в произвольную программу.

Папатома 18 февраля выступила в слаломе. В соревнованиях в центре Tofane Alpine Skiing в Кортина д’Ампеццо она стартовала под 92-м номером, в первой попытке показала время 1:01,81, во второй - 1:07,34. По сумме двух попыток (2:09,15) спортсменка заняла 51-е место и завершила выступление на XXV зимних Олимпийских играх.

В 25-х зимних Олимпийских играх участвуют около трех тысяч спортсменов из 92 стран. Они разыгрывают 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Американская фигуристка Алиса Лью завоевала "золото" Олимпиады-2026
02:18
Олимпиада-2026

Американская фигуристка Алиса Лью завоевала "золото" Олимпиады-2026

Ранее Лью в составе сборной США выиграла командный турнир
Канадскую фристайлистку Шарп эвакуировали после падения на Олимпиаде-2026
01:40
Олимпиада-2026

Канадскую фристайлистку Шарп эвакуировали после падения на Олимпиаде-2026

33-летняя Шарп является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018
Швейцарская спортсменка стала первой в истории олимпийской чемпионкой в ски-альпинизме
19 Февраля 22:08
Олимпиада-2026

Швейцарская спортсменка стала первой в истории олимпийской чемпионкой в ски-альпинизме

Ски-альпинизм дебютирует в программе Игр в 2026 году
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля
Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 18:31
Олимпиада-2026

Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Анастасия Папатома показала исторический результат в слаломе

Определились все пары четвертьфинала хоккейного турнира Олимпиады-2026
18 Февраля 07:30
Олимпиада-2026

Определились все пары четвертьфинала хоккейного турнира Олимпиады-2026

Последней в 1/4 финала вышла сборная Швеции

Самое читаемое

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17 Февраля 10:41
Бокс

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Вагиф Ягубов рассказал о травмах, которые чаще всего встречаются в боксе

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 23:38
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию
18 Февраля 18:06
Мировой футбол

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов
Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 18:31
Олимпиада-2026

Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Анастасия Папатома показала исторический результат в слаломе