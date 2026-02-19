Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Стал известен список фигуристов, которые примут участие в вечере показательных выступлений после всех соревнований на Олимпийских играх — 2026. Известны фамилии представителей мужского одиночного катания, спортивных пар и танцев на льду, сообщает İdman.Biz.

Мужчины: Михаил Шайдоров (Казахстан), Юма Кагияма (Япония), Сюн Сато (Япония), Джунхван Чха (Корея), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Илья Малинин (США), Даниэль Грассль (Италия).

Пары: Рику Миура/Рюити Кихара (Япония), Анастасия Метелкина/Лука Берулава (Грузия), Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия), Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия), Сара Конти/Никколо Мачии (Италия).

Танцы на льду: Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция), Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США), Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия), Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва), Оливия Смарт/Тим Дик (Испания).

Состав женщин, которые примут участие в показательных выступлениях, будет определен после окончания соревнований в их личном турнире.

Показательные выступления состоятся 21 февраля.