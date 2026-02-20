21 Февраля 2026
RU

Действующий чемпион мира потерял сознание после падения на Олимпиаде - ФОТО+ВИДЕО

Олимпиада-2026
Новости
20 Февраля 2026 17:15
68
Действующий чемпион мира потерял сознание после падения на Олимпиаде - ФОТО+ВИДЕО

Новозеландский фристайлист, действующий чемпион мира Финли Мелвилл Айвз потерял сознание после падения во время квалификационного выступления на зимних Олимпийских играх.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, спортсмен сорвался с высоты нескольких метров при выполнении попытки. После удара 19-летний атлет потерял сознание.

Соревнования сразу остановили, медицинская бригада оказала Айвзу первую помощь прямо на трассе.

По информации Олимпийского комитета Новой Зеландии, состояние спортсмена стабильное, он находится под наблюдением врачей.

Фотография момента перед падением, где Айвз выполняет элемент вниз головой, широко распространилась в социальных сетях.

Напомним, что Айвз стал чемпионом мира в 2025 году и считался одним из главных фаворитов турнира.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Бывшего тренера олимпийской чемпионки арестовали по делу о сексуальном насилии
20 Февраля 17:30
Олимпиада-2026

Бывшего тренера олимпийской чемпионки арестовали по делу о сексуальном насилии - ФОТО

Специалиста обвиняют в преступлениях против несовершеннолетних
Американская фигуристка Алиса Лью завоевала "золото" Олимпиады-2026
20 Февраля 02:18
Олимпиада-2026

Американская фигуристка Алиса Лью завоевала "золото" Олимпиады-2026

Ранее Лью в составе сборной США выиграла командный турнир
Канадскую фристайлистку Шарп эвакуировали после падения на Олимпиаде-2026
20 Февраля 01:40
Олимпиада-2026

Канадскую фристайлистку Шарп эвакуировали после падения на Олимпиаде-2026

33-летняя Шарп является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018
Швейцарская спортсменка стала первой в истории олимпийской чемпионкой в ски-альпинизме
19 Февраля 22:08
Олимпиада-2026

Швейцарская спортсменка стала первой в истории олимпийской чемпионкой в ски-альпинизме

Ски-альпинизм дебютирует в программе Игр в 2026 году
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля
Закрытие зимних Олимпийских игр-2026 пройдет на Арене Вероны
19 Февраля 17:26
Олимпиада-2026

Закрытие зимних Олимпийских игр-2026 пройдет на Арене Вероны

Церемония завершения Игр Милан - Кортина состоится 22 февраля

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 23:38
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию
18 Февраля 18:06
Мировой футбол

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля