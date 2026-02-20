Действующий чемпион мира потерял сознание после падения на Олимпиаде - ФОТО+ВИДЕО

Новозеландский фристайлист, действующий чемпион мира Финли Мелвилл Айвз потерял сознание после падения во время квалификационного выступления на зимних Олимпийских играх.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, спортсмен сорвался с высоты нескольких метров при выполнении попытки. После удара 19-летний атлет потерял сознание.

Соревнования сразу остановили, медицинская бригада оказала Айвзу первую помощь прямо на трассе.

По информации Олимпийского комитета Новой Зеландии, состояние спортсмена стабильное, он находится под наблюдением врачей.

Фотография момента перед падением, где Айвз выполняет элемент вниз головой, широко распространилась в социальных сетях.

Напомним, что Айвз стал чемпионом мира в 2025 году и считался одним из главных фаворитов турнира.