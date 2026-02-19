Швейцарская спортсменка стала первой в истории олимпийской чемпионкой в ски-альпинизме

Швейцарская ски-альпинистка Марианна Фаттон завоевала золото в спринте на Олимпийских играх в Италии. Соревнования проходят в сильный снегопад в Бормио.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на РБК, в финальном забеге она показала результат 2 минуты 59.77 секунды.

Второй стала француженка Эмили Арроп (отставание 2.38 секунды), третьей - испанка Ана Алонсо Родригес (+10.45).

Ски-альпинизм дебютирует в программе Игр в 2026 году. Вид спорта включает подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма.

Марианна Фаттон стала первой олимпийской чемпионкой в ски-альпинизме в истории.