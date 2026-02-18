Энтони Эланга: "Важно продолжать играть ради тренера и в матчах против "Карабаха"

Нападающий "Ньюкасла" Энтони Эланга отметил фактор присутствия фанатов английского клуба на первой игре плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха", которая состоится сегодня в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, шведский форвард, пополнивший в этом сезоне стан "сорок", выразил восхищение болельщиками команды. Около 2000 болельщиков отправились в 5000-мильное путешествие в Азербайджан, чтобы поддержать клуб.

"Это невероятно. Я говорил это с самого начала, как только пришел сюда. Болельщики "Ньюкасла" - лучшие в мире. Они поддерживают нас беспрецедентно. Быть частью этого - уникально. Слышать, как они скандируют мое имя – потрясающе, всегда бегут мурашки по коже. Я всегда стараюсь выкладываться на максимум каждый раз, когда выхожу на поле", - заявил Эланга.

Нападающий также рассказал о доверии, которое ему оказал главный тренер Эдди Хау после перехода в клуб.

"Прежде всего, мы играли последние матчи ради тренера. Он дал нам столько уверенности и помог каждому из нас. Мы знаем, что не были идеальны. Были матчи, где мы играли очень хорошо, но все дело в стабильности. Если мы сможем ее сохранять, я уверен, результаты придут. В двух последних выездных встречах мы победили. Пока только набираем ход. Если продолжим в том же духе, то все будет хорошо. Поэтому важно продолжать играть ради тренера и в матчах против "Карабаха", потому что он сделал для нас очень многое. Теперь все зависит от нас. Надо продолжать делать то, что мы делали в последних играх, и позволить футболу говорить самому за себя.

Хау помог мне во всех аспектах. Но я все еще в начале пути. Я не могу сказать, что уже достиг того уровня, к которому стремлюсь. Сейчас я сосредоточен на футболе, на стабильности и на том, чтобы прогрессировать от матча к матчу. Я собираюсь сохранять терпение, оставаться преданным делу и показывать ту игру, о которой мы говорили", - заявил Эланга.

Отметим, что для вингера стоимостью 55 млн фунтов стерлингов (126,7 млн манатов) начало карьеры в "Ньюкасле" выдалось непростым. Клуб охотился за игроком более года, и в составе "Ноттингем Форест" Эланга зарекомендовал себя как стабильный футболист английской Премьер-лиги (АПЛ). Впечатляющие 17 результативных действий в АПЛ убедили "сорок", что именно он способен решить проблему на правом фланге атаки. Однако на "Сент-Джеймс Парк" швед пока не сумел выйти на прежний уровень.

Тем не менее болельщики заметили улучшение в его игре в последние недели — особенно после гола в Кубке лиги против "Манчестер Сити".