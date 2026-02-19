Бахлул Мустафазаде может пропустить до трех месяцев

Стало известно о состоянии Бахлула Мустафазаде, который получил травму и был заменен на 22-й минуте матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Ньюкасл Юнайтед".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, у футболиста выявлено повреждение приводящих мышц левого бедра и паховой области.

"В настоящий момент медицинская команда оценивает необходимость хирургического вмешательства. Срок возвращения Бахлула к тренировкам будет определяться индивидуально, с учетом этапов восстановления", - отметили в клубе.

По предварительным данным, реабилитация может занять около 10-12 недель.