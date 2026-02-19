20 Февраля 2026
Состоялось заседание Исполнительного комитета АФФА: сменился председатель Комитета по статусу и трансферу игроков - ФОТО

19 Февраля 2026 20:46
Состоялось очередное заседание Исполнительного комитета АФФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на сайт АФФА, президент национальной ассоциации Ровшан Наджаф вначале поздравил главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова в связи с успехами команды в текущем сезоне Лиги чемпионов УЕФА, подчеркнув, что эти результаты способствуют росту международного авторитета азербайджанского футбола. Затем президент АФФА проинформировал о повестке дня заседания.

В первую очередь был обсужден и утвержден бюджет АФФА на 2026 год.

Вслед за этим генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев представил подробную информацию о статусе Лиги резервистов на сезон 2026/2027 годов. Вокруг вопроса членами Исполкома были высказаны предложения, отмечалось, что для принятия окончательного решения целесообразно получение мнения Комитета клубов.

Далее заместитель генсека АФФА Эльчин Мамедов представил отчет по итогам проведенных на местах анализов в академиях клубов Мисли Премьер-лиги.

На заседании также был рассмотрен вопрос формирования состава Судейского комитета. Согласно решению, Асим Худиев, Шахин Джафаров и Эльчин Самедли единогласно назначены новыми членами комитета.

В то же время, генсек Дж. Фараджуллаев представил новую бонусную систему, предусмотренную для судей Мисли Премьер-лиги. Отмечалось, что она послужит стимулированию деятельности судей и повышению качества судейства в играх. Предложенная система утверждена голосованием членов Исполнительного комитета.

На заседании также была определена дата очередной Отчетной конференции АФФА. Принято решение провести ее 3 апреля 2026 года.

Было принято заявление председателя Комитета по статусу и трансферу игроков Турала Эйвазова об освобождении от должности по собственному желанию. Согласно решению, новым председателем в этот комитет избран Сархан Ибадов.

В завершение был утвержден договор о проведении чемпионата мира FIFA U-20, который будет организован в будущем году в Азербайджане и Узбекистане.

İdman.Biz
