Фанаты "Ньюкасла" поблагодарили Баку за прием - ФОТО

Болельщики "Ньюкасла" опубликовали благодарственное сообщение Баку после поездки на матч с "Карабахом" (1:6) в рамках плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, сообщение появилось в официальном аккаунте Newcastle United Supporters’ Club в соцсетях.

Фанаты поблагодарили жителей Баку за гостеприимство, назвали город красивым и рекомендовали посетить его всем, у кого появится такая возможность.

В публикации отмечено, что поездка в Баку стала одной из лучших выездных поездок болельщиков.

Напомним, болельщики "Ньюкасла" прибыли в Азербайджан на матч плей-офф Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Ньюкаслом".