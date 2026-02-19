Осужденный за жестокое убийство вратарь Бруно возвращается в футбол - ФОТО

Бразильский вратарь Бруно Фернандес, осужденный за жестокое убийство модели Элизы Самудио, возвращается в профессиональный футбол.

Как сообщает İdman.Biz, клуб "Васко да Гама" официально включил 41-летнего голкипера в заявку на матч Кубка Бразилии против "Вело Клуб". Футболист, отбывающий наказание в полуоткрытом режиме с 2019 года, может выйти на поле уже в ближайшей игре.

Напомним, преступление произошло в 2010 году, когда Бруно был капитаном "Фламенго". Вратаря задержали как главного подозреваемого после исчезновения модели Элизы Самудио.

Следствие установило, что конфликт возник на фоне спора об отцовстве и алиментах: Самудио заявляла, что забеременела от футболиста, требовала признания ребенка и финансовой поддержки.

На тот момент обсуждался возможный трансфер Бруно в "Милан", и судебное разбирательство, связанное с ребенком, могло повлиять на репутацию игрока и переход.

Сообщалось также, что ранее Самудио обращалась в полицию, заявляя об угрозах со стороны футболиста, в том числе о запугивании оружием и попытках принудить ее к аборту.

По данным следствия, в июне 2010 года Бруно пригласил Самудио на свою ферму под предлогом обсуждения алиментов. Там она была похищена, подверглась пыткам и была убита, после чего тело расчленили и уничтожили.

В 2013 году суд признал Бруно Фернандеса виновным и приговорил его к более чем 22 годам лишения свободы. Позднее наказание перевели в полуоткрытый режим, что позволило игроку вернуться к тренировкам и футбольной деятельности.

Отметим, что имя Самудио ранее упоминалось в светских публикациях, где говорилось о ее возможной связи с Криштиану Роналду, однако это не имело отношения к расследованию дела.