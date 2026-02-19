Африканская танцевальная группа поддержала Винисиуса - ВИДЕО

Танцевальная группа из Уганды Ghetto Kids подготовила специальный номер в поддержку форварда "Реала" Винисиуса Жуниора.
Как сообщает İdman.Biz, выступление посвятили выражению солидарности с бразильским футболистом.
В танце отразили игровую манеру и энергию Винисиуса, подчеркнув его характер и настойчивость на поле.
Видео быстро распространилось в социальных сетях и привлекло внимание футбольной аудитории.
Напомним, Винисиус столкнулся с расистскими проявлениями во время матча против "Бенфики", после чего номер подготовили как жест поддержки.
