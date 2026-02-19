Капитан "Сабаила" отстранен от команды после конфликта с тренером

Капитан "Сабаила" Юсиф Набиев отстранен от команды по дисциплинарному решению руководства, сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Причиной стал эпизод в матче 15-го тура Первой лиги против "МОИК" (0:1).

Напомним, что на 60-й минуте игры главный тренер Адиль Шукюров решил заменить 25-летнего футболиста, однако Набиев выразил протест и отказался покидать поле. После матча напряжение между сторонами продолжилось в раздевалке.

Сегодня в клубе прошло внутреннее собрание по данному вопросу. "Сабаил" готовит официальное заявление.